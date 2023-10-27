Разведка Британии объяснила паузу россиян в пусках крылатых ракет из авиации дальнего действия

https://racurs.ua/n188733-razvedka-britanii-obyasnila-pauzu-rossiyan-v-puskah-krylatyh-raket-iz-aviacii-dalnego-deystviya.html

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Розвідка Британії пов’язує паузу росіян у пусках крилатих ракет з авіації далекої дії накопиченням ракет «на зиму».

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Важкі бомбардувальники так званих Військово-космічних сил рф не здійснювали пусків крилатих ракет вже понад місяць, і це одна з найдовших пауз за час повномасштабної війни.

Розвідка Великої Британії у звіті за 27 жовтня пише, що росії майже точно довелося зменшити частоту ударів, щоби поповнити зменшені запаси крилатих ракет Х-101. рф, ймовірно, почне використовувати нещодавно виготовлені ракети далекої дії для зимових ударів по українській енергетичній інфраструктурі.