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Разведка Британии объяснила паузу россиян в пусках крылатых ракет из авиации дальнего действия
Разведка Британии объяснила паузу россиян в пусках крылатых ракет из авиации дальнего действияhttps://racurs.ua/n188733-razvedka-britanii-obyasnila-pauzu-rossiyan-v-puskah-krylatyh-raket-iz-aviacii-dalnego-deystviya.htmlРакурс
Розвідка Британії пов’язує паузу росіян у пусках крилатих ракет з авіації далекої дії накопиченням ракет «на зиму».
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Важкі бомбардувальники так званих Військово-космічних сил рф не здійснювали пусків крилатих ракет вже понад місяць, і це одна з найдовших пауз за час повномасштабної війни.
Розвідка Великої Британії у звіті за 27 жовтня пише, що росії майже точно довелося зменшити частоту ударів, щоби поповнити зменшені запаси крилатих ракет Х-101. рф, ймовірно, почне використовувати нещодавно виготовлені ракети далекої дії для зимових ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 October 2023.— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) October 27, 2023
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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/r5d74bIq38
Будь-яка така кампанія, скоріш за все, буде супроводжуватися застосуванням розроблених в Ірані дронів-камікадзе, — йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну від 27 жовтня.
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