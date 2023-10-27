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Розвідка Британії пояснила паузу росіян у пусках крилатих ракет з авіації далекої дії

Розвідка Британії пояснила паузу росіян у пусках крилатих ракет з авіації далекої дії

27 жов 2023, 12:49
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Розвідка Британії пов’язує паузу росіян у пусках крилатих ракет з авіації далекої дії накопиченням ракет «на зиму».


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Важкі бомбардувальники так званих Військово-космічних сил рф не здійснювали пусків крилатих ракет вже понад місяць, і це одна з найдовших пауз за час повномасштабної війни.

Розвідка Великої Британії у звіті за 27 жовтня пише, що росії майже точно довелося зменшити частоту ударів, щоби поповнити зменшені запаси крилатих ракет Х-101. рф, ймовірно, почне використовувати нещодавно виготовлені ракети далекої дії для зимових ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Будь-яка така кампанія, скоріш за все, буде супроводжуватися застосуванням розроблених в Ірані дронів-камікадзе, — йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну від 27 жовтня.

Джерело: Ракурс


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