Розвідка Британії пояснила паузу росіян у пусках крилатих ракет з авіації далекої дії

Розвідка Британії пов’язує паузу росіян у пусках крилатих ракет з авіації далекої дії накопиченням ракет «на зиму».

.

Важкі бомбардувальники так званих Військово-космічних сил рф не здійснювали пусків крилатих ракет вже понад місяць, і це одна з найдовших пауз за час повномасштабної війни.

Розвідка Великої Британії у звіті за 27 жовтня пише, що росії майже точно довелося зменшити частоту ударів, щоби поповнити зменшені запаси крилатих ракет Х-101. рф, ймовірно, почне використовувати нещодавно виготовлені ракети далекої дії для зимових ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

