Повітряні сили повідомили кількість влучань під час нової масованої атаки рф

https://racurs.ua/ua/n201644-povitryani-syly-povidomyly-kilkist-vluchan-pid-chas-novoyi-masovanoyi-ataky-rf.html

Ракурс

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час масованої ракетно-дронової атаки є 12 влучань переважно в об'єкти паливно-енергетичного сектору.

.

росія запускає багато ракет і БпЛА, і їхнє масоване застосування на окремих напрямках «часто перевищує кількість засобів прикриття». Також окупанти використовують відстріли теплових та радіолокаційних пасток і РЕБ безпосередньо на ракетах.

Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних сил, — додали в пресслужбі.

У ПС зазначили, що Україні не вистачає західних систем ППО, щоб прикрити сотні об'єктів критичної інфраструктури. Однак українські військові використовують «максимум сил і засобів, включаючи авіацію, РЕБ, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи».