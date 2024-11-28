Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

https://racurs.ua/ua/n201643-niderlandy-peredaly-ukrayini-try-puskovi-ustanovky-patriot.html

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Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot.

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Про це 28 листопада повідомив у Твіттері (Х) міністр оборони Рубен Брекельманс, опублікувавши фото переданих установок.

Він відзначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари росії тривають.

Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах, — наголосив Брекельманс.