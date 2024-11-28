Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriothttps://racurs.ua/ua/n201643-niderlandy-peredaly-ukrayini-try-puskovi-ustanovky-patriot.htmlРакурс
Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot.
Про це 28 листопада повідомив у Твіттері (Х) міністр оборони Рубен Брекельманс, опублікувавши фото переданих установок.
Він відзначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари росії тривають.
Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах, — наголосив Брекельманс.
Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.
Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.
Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11
— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 28, 2024