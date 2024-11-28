Воздушные силы сообщили число попаданий во время новой массированной атаки рф

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Воздушные силы сообщили количество попаданий во время новой массированной атаки
Воздушные силы сообщили число попаданий во время новой массированной атаки рфhttps://racurs.ua/n201644-vozdushnye-sily-soobschili-chislo-popadaniy-vo-vremya-novoy-massirovannoy-ataki-rf.htmlРакурс
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час масованої ракетно-дронової атаки є 12 влучань переважно в об'єкти паливно-енергетичного сектору.
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росія запускає багато ракет і БпЛА, і їхнє масоване застосування на окремих напрямках «часто перевищує кількість засобів прикриття». Також окупанти використовують відстріли теплових та радіолокаційних пасток і РЕБ безпосередньо на ракетах.
Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних сил, — додали в пресслужбі.
У ПС зазначили, що Україні не вистачає західних систем ППО, щоб прикрити сотні об'єктів критичної інфраструктури. Однак українські військові використовують «максимум сил і засобів, включаючи авіацію, РЕБ, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи».
Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об'єктів критичної інфраструктури. Саме тому, під час масованих ворожих атак, використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи. Також варто зазначити, що напередодні атак противник враховує метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах в момент атаки не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ, — ідеться в повідомленні Повітряних сил.
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