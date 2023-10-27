Зеленський повідомив Сунаку про спроби росіян оточити Авдіївку

Зеленський повідомив Сунаку про знищену під Авдіївкою бригаду армії рфhttps://racurs.ua/ua/n188734-zelenskyy-povidomyv-sunaku-pro-znyschenu-pid-avdiyivkou-brygadu-armiyi-rf.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський повідомив прем'єру Великої Британії про спроби росіян оточити Авдіївку.
Наші воїни зупинили їх і завдали ворогу значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу, — розповів президент.
Також під час телефонної розмови обговорили посилення української ППО ракетами та антидроновими засобами.
Підтримка України з боку Сполученого Королівства залишається непохитною. Я дуже ціную це. Обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами. Я повідомив Ріші про дії росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Український зерновий коридор продовжить працювати попри все. Ми також обмінялися думками щодо Близького Сходу й погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти, — йдеться у повідомленні Офісу президента про розмову двох лідерів.