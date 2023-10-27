Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Зеленський повідомив Сунаку про спроби росіян оточити Авдіївку

Зеленський повідомив Сунаку про знищену під Авдіївкою бригаду армії рф

27 жов 2023, 13:39
999

Президент України Володимир Зеленський повідомив прем'єру Великої Британії про спроби росіян оточити Авдіївку.


.

Наші воїни зупинили їх і завдали ворогу значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу, — розповів президент.

Також під час телефонної розмови обговорили посилення української ППО ракетами та антидроновими засобами.

Підтримка України з боку Сполученого Королівства залишається непохитною. Я дуже ціную це. Обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами. Я повідомив Ріші про дії росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Український зерновий коридор продовжить працювати попри все. Ми також обмінялися думками щодо Близького Сходу й погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти, — йдеться у повідомленні Офісу президента про розмову двох лідерів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів