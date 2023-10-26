Битва за Авдіївку - у США заявили про страти в армії рф

https://racurs.ua/ua/n188718-bytva-za-avdiyivku-u-ssha-zayavyly-pro-straty-v-armiyi-rf.html

Ракурс

росія досі зберігає певний наступальний потенціал і може знову атакувати у найближчі місяці. Таку думку на брифінгу 26 жовтня висловив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

.

За його словами, наступ росії здійснюється на кількох напрямках, зокрема в районах Авдіївки, Лиману та Куп’янська.

Та починаючи з 11 жовтня росія на цих напрямках зазнала значних втрат: зокрема, щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон, повідомив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії, — зазначив він.

На думку Кірбі, цей наступ росіян — чергове «витверезувальне нагадування» про те, що президент росії путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну, саме тому для США й союзників важливо продовжувати підтримку Києва.

Раніше керівник МВА Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що за два-три тижні Авдіївка буде зруйнована до фундаменту.

З 10 жовтня десятки багатоповерхових будинків зруйновано вщент. У деякі з будинків «прилітало» по дві ракети, а деякі будівлі зруйнували КАБи, — повідомив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Він сказав, що місто дійсно знищується «не по днях, а по годинах».

І дивлячись на ці руйнування, розумієш, що за таких темпів обстрілів Авдіївка за 2−3 тижні перетвориться на Мар’їнку. Тобто, все залишиться на рівні фундаменту, це точно, — сказав він.

Барабаш додав, що наразі в Авдіївці залишаються 1599 місцевих жителів. Люди виживають користуючись з гуманітарної допомоги, яку доставляють у місто.

За його словами, напередодні у вівторок, 24 жовтня, у місті зупиняли евакуацію через постійні обстріли. Барабаш наголосив, що з міста «однозначно потрібно їхати, незважаючи ні на що, тому що головне — це життя».