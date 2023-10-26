Джордж Клуні вимагає у Німеччини розслідувати три справи про звірства росіян в Україні

https://racurs.ua/ua/n188717-djordj-kluni-vymagaie-u-nimechchyny-rozsliduvaty-try-spravy-pro-zvirstva-rosiyan-v-ukrayini.html

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Міжнародні слідчі Фонду справедливості Джорджа та Амаль Клуні подали на розгляд федеральних прокурорів Німеччини докази воєнних злочинів росії в Україні для притягнення злочинців до відповідальності.

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Фонд подав заяву до прокуратури Німеччини, оскільки вона має принцип універсальної юрисдикції — може розслідувати злочини, скоєні за межами країни та незалежно від громадянства підозрюваних і потерпілих.

Організація подала детальні досьє про російських злочинців і представляє інтереси 16 постраждалих і сімей загиблих.

Фонд подружжя Клуні зазначає, що займається збиранням доказів масових порушень прав людини, надає безплатну юридичну підтримку жертвам і «працює над тим, щоб винні були притягнуті до відповідальності».

Наразі там активно розслідують, зокрема, воєнні злочини в Україні.

З 24 лютого 2022 року команда юристів-міжнародників і розслідувачів, які працюють у рамках програми CFJ The Docket, збирає докази та готує подання, що детально описують типи порушень, скоєні російськими військовими в Україні.

Інформацію про злочинні дії росіян збирає програма «Досьє". Її очолює правозахисниця та кандидатка юридичних наук Анна Нейстат, яка протягом багатьох років документувала порушення прав людини в Чечні, Сирії, Бахрейні, Шрі-Ланці, Китаї та Грузії.

Одна зі справ — невибірковий ракетний обстріл російськими бомбардувальниками Ту-22 надзвуковими ракетами Х-22 прибережного курорту поблизу Одеси, внаслідок якого загинули 22 людини.

Друга справа — розстріл чотирьох чоловіків на окупованій території в Харківській області навесні та влітку минулого року в межах масштабної практики окупаційних сил РФ скоювати злочини проти людяності.

Третя справа — це серія страт, актів тортур і сексуального насильства, скоєних під Києвом у березні 2022 року, коли за даними місцевої адміністрації, було вбито 177 мирних жителів.