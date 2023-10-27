Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Варшава снова отказалась от новогодних празднований. Фото:

Варшава снова отказалась от новогодних празднований — детали

27 окт 2023, 23:01
999

Новорічні святкування у Варшаві скасували — таке відбувається вже четвертий рік поспіль.


.

Новорічна ніч, організована мерією, не проводилася в столиці вже кілька років. Востаннє вона відбулася у 2019 році, і тоді на Банковій площі виступало багато зірок. Однак останні кілька років масових гулянь у місті не було. У 2020 та 2021 році свято скасовували через пандемію коронавірусу. А у 2022 році від заходу відмовилися через російське вторгнення в Україну та дорогі енергоносії.

Речниця мерії Варшави Моніка Беут розповіла в коментарі порталу eska. pl, що у цьому році від святкування новорічної ночі відмовилися з фінансових міркувань. Влада вирішила, що ці великі суми коштів, які пішли б на новорічний концерт, у нинішній ситуації можна буде витратити на інші потреби.

Нагадаємо, у серпні 2023 року у Польщі після трирічної перерви відбувся парад з нагоди Дня війська. Цей військовий парад у Варшаві став найбільшим за останні десятиліття. До нього долучилися солдати зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.

Джерело: eska. pl

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров