Варшава снова отказалась от новогодних празднований. Фото:

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Новорічні святкування у Варшаві скасували — таке відбувається вже четвертий рік поспіль.

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Новорічна ніч, організована мерією, не проводилася в столиці вже кілька років. Востаннє вона відбулася у 2019 році, і тоді на Банковій площі виступало багато зірок. Однак останні кілька років масових гулянь у місті не було. У 2020 та 2021 році свято скасовували через пандемію коронавірусу. А у 2022 році від заходу відмовилися через російське вторгнення в Україну та дорогі енергоносії.

Речниця мерії Варшави Моніка Беут розповіла в коментарі порталу eska. pl, що у цьому році від святкування новорічної ночі відмовилися з фінансових міркувань. Влада вирішила, що ці великі суми коштів, які пішли б на новорічний концерт, у нинішній ситуації можна буде витратити на інші потреби.

Нагадаємо, у серпні 2023 року у Польщі після трирічної перерви відбувся парад з нагоди Дня війська. Цей військовий парад у Варшаві став найбільшим за останні десятиліття. До нього долучилися солдати зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.

Джерело: eska. pl