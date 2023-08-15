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Ракурс
У Варшаві провели найбільший військовий парад в історії Польщі

У Варшаві провели найбільший військовий парад в історії Польщі (ВІДЕО)

15 сер 2023, 21:24
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У Польщі після трирічної перерви відбувся парад з нагоди Дня війська. Військовий парад у Варшаві 15 серпня став найбільшим за останні десятиліття. До нього долучилися солдати зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.


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Метою параду стала демонстрація військової могутності і впевненості Польщі на тлі повномасштабної війни росії проти України, а також запевнення польських виборців у безпеці країни за два місяці до парламентських виборів.

У параді взяли участь близько 2 тис. військових, 92 літаки та 200 одиниць військової техніки, серед яких були американські танки «Абрамс» М1А1, реактивні системи залпового вогню HIMARS, системи протиповітряної оборони «Патріот», а також південнокорейські танки К2 та самохідні гаубиці К9.

Нагадаємо, 15 серпня у річницю перемоги Польщі над більшовицькою Червоною армією у битві під Варшавою 1920-го року, яку поляки часом називають «Диво на Віслі», сусідня країна святкує День Війська Польського.

Польща збільшила свої витрати на оборону з менш ніж 2% ВВП у 2014 році до 4% цього року. Таким чином, Польща наразі витрачає більше, ніж будь-які інші країни НАТО на оборону у відсотковому вимірі. Понад 50% інвестицій Польщі спрямовано на нове військове обладнання, а також інноваційні дослідження та розробки.

Джерело: Ракурс


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