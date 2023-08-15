У Варшаві провели найбільший військовий парад в історії Польщі

https://racurs.ua/ua/n186228-u-varshavi-provely-naybilshyy-viyskovyy-parad-v-istoriyi-polschi-video.html

Ракурс

У Польщі після трирічної перерви відбувся парад з нагоди Дня війська. Військовий парад у Варшаві 15 серпня став найбільшим за останні десятиліття. До нього долучилися солдати зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.

.

Метою параду стала демонстрація військової могутності і впевненості Польщі на тлі повномасштабної війни росії проти України, а також запевнення польських виборців у безпеці країни за два місяці до парламентських виборів.

У параді взяли участь близько 2 тис. військових, 92 літаки та 200 одиниць військової техніки, серед яких були американські танки «Абрамс» М1А1, реактивні системи залпового вогню HIMARS, системи протиповітряної оборони «Патріот», а також південнокорейські танки К2 та самохідні гаубиці К9.

Нагадаємо, 15 серпня у річницю перемоги Польщі над більшовицькою Червоною армією у битві під Варшавою 1920-го року, яку поляки часом називають «Диво на Віслі», сусідня країна святкує День Війська Польського.

Польща збільшила свої витрати на оборону з менш ніж 2% ВВП у 2014 році до 4% цього року. Таким чином, Польща наразі витрачає більше, ніж будь-які інші країни НАТО на оборону у відсотковому вимірі. Понад 50% інвестицій Польщі спрямовано на нове військове обладнання, а також інноваційні дослідження та розробки.