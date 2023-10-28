Армия россии обстреляла Херсон с левого берега. Фото:

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Ракурс

Місто Херсон знову опинилося під обстрілом російської загарбницької армії.

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Вночі 28 жовтня ворог вдарив по обласному центру з лівого берега Дніпра. Вибухи пролунали у центральній частині міста, а в приватному секторі є зафіксовані руйнування. Зокрема, у Корабельному районі були пошкоджені приватні будинки й виникли пожежі. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.

За його інформацією, постраждала внаслідок обстрілу 80-річна жінка. У неї діагностували травму голови та струс мозку. Постраждалій надана медична допомога.

Нагадаємо, 27 жовтня Херсон опинився під потужним обстрілом російської загарбницької армії. У місті внаслідок атаки були пошкоджені понад 10 житлових будинків та інфраструктура, шестеро людей дістали поранення.