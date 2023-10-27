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Наслідки обстріли Херсона. Фото: Роман Мрочко
Ворог обстріляв центр Херсона, є руйнування та поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188748-vorog-obstrilyav-centr-hersona-ie-ruynuvannya-ta-poraneni-foto.htmlРакурс
Херсон 27 жовтня опинився під потужним обстрілом російської загарбницької армії.
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У місті внаслідок атаки були пошкоджені понад 10 житлових будинків. Відомо про кількох постраждалих, одному з них знадобилася госпіталізація. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що російська армія також поцілила в центр Херсона. В одному з пошкоджених будинків рятувальники евакуювали двох заблокованих двох жінок 76 та 83 років. Також загасили пожежу, що виникла після вибуху.
Херсонська обласна прокуратура уточнила, що в Херсоні від обстрілу постраждали шестеро осіб, а пошкоджені не тільки будинки, а й цивільна інфраструктура.
В Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що 27 жовтня росіяни вдарили по Хрещенівці. Було зафіксовано вісім прильотів. Є руйнування житлових будинків та господарських споруд. На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, вдень 27 жовтня російські військові скинули вибухівку з безпілотника на літнє подружжя у Михайлівці Херсонської області. Поранення дістали 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина. Їх обох госпіталізували.
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