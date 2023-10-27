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Ракурс
Последствия обстрела Херсона. Фото: Роман Мрочко

Враг обстрелял центр Херсона, есть разрушения и раненые (ФОТО)

27 окт 2023, 20:49
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Херсон 27 жовтня опинився під потужним обстрілом російської загарбницької армії.


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У середмісті внаслідок атаки були пошкоджені понад 10 житлових будинків. Відомо про кількох постраждалих, одному з них знадобилася госпіталізація. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.

Наслідки обстріли Херсона. Фото: Роман Мрочко

Наслідки обстріли Херсона. Фото: Роман Мрочко

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що російська армія також поцілила в центр Херсона. В одному з пошкоджених будинків рятувальники евакуювали двох заблокованих двох жінок 76 та 83 років. Також загасили пожежу, що виникла після вибуху.

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що в Херсоні від обстрілу постраждали шестеро осіб, а пошкоджені не тільки будинки, а й цивільна інфраструктура.

Наслідки обстріли Херсона. Фото: ДСНС

Наслідки обстріли Херсона. Фото: ДСНС

В Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що 27 жовтня росіяни вдарили по Хрещенівці. Було зафіксовано вісім прильотів. Є руйнування житлових будинків та господарських споруд. На щастя, обійшлося без жертв.

Наслідки обстрілу Хрещенівки. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Хрещенівки. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Хрещенівки. Фото: ОВА

Нагадаємо, вдень 27 жовтня російські військові скинули вибухівку з безпілотника на літнє подружжя у Михайлівці Херсонської області. Поранення дістали 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина. Їх обох госпіталізували.

Источник: Ракурс


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