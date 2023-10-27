ППО знищили ворожі цілі. Ілюстрація: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n188746-syly-ppo-na-pivdni-znyschyly-try-rakety-ta-dva-drony-okupantiv.html

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Російські війська 27 жовтня атакували південні області ракетами та дронами.

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Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили три керовані авіаційні ракети Х-59 та два ударних безпілотники «Ланцет». Ракети збили у небі над Миколаївщиною, а безпілотники — над Херсонською областю. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Однак внаслідок однієї з сьогоднішніх повітряних атак є постраждалі в Херсонській області. Загарбники близько 15.40 скинули вибухівку з безпілотника на літнє подружжя у Михайлівці. Поранення дістали 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина. Обох госпіталізували до лікарні, де вони отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Україну з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини. ППО вдалося знищити п’ять «Шахедів» на Херсонщині та Миколаївщині.