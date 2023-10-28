Мирный саммит по Украине начался на Мальте. Фото:

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Третій мирний саміт щодо України стартував на Мальті у суботу, 28 жовтня.

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На саміті презентують та обговорять плани реалізації п’яти пунктів української формули миру: ядерну, енергетичну, продовольчу безпеку, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. На Мальту прибули представники понад 65 країн, зокрема з Заходу та Глобального півдня. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

За його словами, представлені на саміті плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомляло, що Китай не братиме участі у третьому саміті української формули миру на Мальті. Медіа вказувало, що для України та Володимира Зеленського це є серйозним розчаруванням, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які мають реальний вплив на росію.