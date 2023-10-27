Китай проігнорує зустріч щодо «формули миру» на Мальті

Китай проігнорує зустрічі щодо "формули миру" на Мальті

https://racurs.ua/ua/n188724-kytay-proignoruie-zustrichi-schodo-formuly-myru-na-malti.html

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Китай не братиме участі у третьому саміті Української формули миру на Мальті, хоч на попередню подібну зустріч приїздив.

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Саміт відбудеться цими вихідними, але у списку його учасників серед 55 країн відсутня КНР. Агентство зазначає, що для України та Володимира Зеленського це є серйозним розчаруванням, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які мають реальний вплив на росію, пише Bloomberg.

Аналогічні зустрічі вже організовували в Данії та Саудівській Аравії. Участь КНР у Джидді голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав «суперпроривом».

Серед учасників зустрічі на Мальті будуть, зокрема, країни «Великої сімки», Катар, ПАР, Індія, Туреччина. Деякі учасники, як от Бразилія та Чилі, візьмуть участь в онлайн-форматі.

Формула миру — ініціатива президента України, головна ідея якої — агресор має забрати війська з України.