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У Києві на бізнес-заході військових попросили відсісти, щоб не лякати бізнесменів військовою формою, колаж - "Інформатор"
У Києві на бізнес-заході військових попросили відсісти, щоб не лякати бізнесменів військовою формою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188723-u-kyievi-na-biznes-zahodi-viyskovyh-poprosyly-vidsisty-schob-ne-lyakaty-biznesmeniv-viyskovou.htmlРакурс
У Києві на бізнес-заході військових попросили відсісти, щоб не лякати чоловіків-бізнесменів військовою формою.
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На захід були запрошені азовці, аби вони розповіли про свою діяльність та познайомитись з бізнесменами, які могли б їх підтримати.
Про це розповіла керівниця Патронатної служби «Янголи Азову» Олена Толкачова. Йдеться про представницю організації Young Business Club.
До нас підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків на заході лякає військова форма, — розповіла Толкачова.
Пізніше організатор попросив вибачення у військових «Азову» та наголосив, що позиція вищезгаданої співробітниці не є позицією клубу і її учасників.
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