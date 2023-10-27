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Ракурс
У Києві на бізнес-заході військових попросили відсісти, щоб не лякати бізнесменів військовою формою, колаж - "Інформатор"

У Києві на бізнес-заході військових попросили відсісти, щоб не лякати бізнесменів військовою формою (ВІДЕО)

27 жов 2023, 09:31
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У Києві на бізнес-заході військових попросили відсісти, щоб не лякати чоловіків-бізнесменів військовою формою.


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На захід були запрошені азовці, аби вони розповіли про свою діяльність та познайомитись з бізнесменами, які могли б їх підтримати.

Про це розповіла керівниця Патронатної служби «Янголи Азову» Олена Толкачова. Йдеться про представницю організації Young Business Club.

До нас підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків на заході лякає військова форма, — розповіла Толкачова.

Пізніше організатор попросив вибачення у військових «Азову» та наголосив, що позиція вищезгаданої співробітниці не є позицією клубу і її учасників.

Джерело: Ракурс


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