В Киеве на бизнес-мероприятии военных попросили отсесть, чтобы не пугать бизнесменов военной формой

https://racurs.ua/n188723-v-kieve-na-biznes-meropriyatii-voennyh-poprosili-otsest-chtoby-ne-pugat-biznesmenov-voennoy.html

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У Києві на бізнес-заході військових попросили відсісти, щоб не лякати чоловіків-бізнесменів військовою формою.

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На захід були запрошені азовці, аби вони розповіли про свою діяльність та познайомитись з бізнесменами, які могли б їх підтримати.

Про це розповіла керівниця Патронатної служби «Янголи Азову» Олена Толкачова. Йдеться про представницю організації Young Business Club.

До нас підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків на заході лякає військова форма, — розповіла Толкачова.

Пізніше організатор попросив вибачення у військових «Азову» та наголосив, що позиція вищезгаданої співробітниці не є позицією клубу і її учасників.