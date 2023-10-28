Разведка Британии: Потери рф под Авдеевкой одни из самых больших в этом году

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Окупаційна армія росії зазначає під Авдіївкою Донецької області одних із найзначніших втрат за цей рік, і схоже, що запити російського командування знову розходяться з реальними можливостями військових.

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Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у Твіттер 28 жовтня.

За даними відомства, впродовж останнього тижня тривали важкі, але безрезультатні бої в районі Авдіївки, де в середині жовтня рф розпочала масштабний наступ.

Ймовірно, у цьому районі було зосереджено підрозділи до восьми бригад. Ці частини, напевно, зазнали одні з найвищих втрат у 2023 році, — пише британська розвідка.

Там зауважили, що так звані російські «воєнкори» жорстко критикують тактику командування рф.

Характер операції дозволяє припускати, що ключові військово-політичні виклики для росії залишаються такими ж, як протягом практично усієї цієї війни. Політичні лідери вимагають захопити більші території, але військові не можуть забезпечити ефективну наступальну операцію на оперативному рівні, — констатує розвідка.

Нагадаємо, російська армія зазнає величезних втрат під Авдіївкою. З початку наступальних операцій на це місто окупанти втратили близько 4 тис. одиниць особового складу.