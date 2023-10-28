Израиль заявил о "новом этапе войны": Земля в Газе дрогнула

https://racurs.ua/n188772-izrail-zayavil-o-novom-etape-voyny-zemlya-v-gaze-drognula.html

Ракурс

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок «нової фази війни» проти палестинського угруповання ХАМАС у Секторі ГАЗА.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Галлант вказав, що наземна операція у смузі Газа «триватиме до нового наказу».

Сьогодні вночі земля в Газі здригнулася. Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів усіх рангів, на всіх рівнях. Команди чіткі: операція триватиме до нового наказу, — сказав міністр.

Він додав, що напрямки дій «військових зусиль, зусиль по звільненню викрадених, цивільних зусиль і гуманітарних зусиль» були узгоджені під час зборів топ-посадовців.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Ізраїль піддався сильним обстрілам із Сектора Газа. У відповідь армія Ізраїлю розпочала наступальну операцію у Секторі Газа.

28 жовтня стало відомо про ліквідацію голови повітряного угруповання ХАМАСу Асема Абу Ракабі.