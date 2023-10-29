Белорусов учат руководить российскими беспилотниками, фото: Reform.by

https://racurs.ua/n188795-rashisty-gotovyat-operatorov-bpla-v-belarusi-cns.html

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У білорусь прибувають додаткові російські інструктори для проведення навчань з оперування безпілотниками. На виключено, що згодом росіяни вербуватимуть білоруських військових до лав своєї армії.

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Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отримані від білоруських партизанів відомості.

Інструктори прибувають до 927-го центру підготовки БПЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Основним їх завданням є підготовка операторів БПЛА зс рб. В центрі вже експлуатуються російські безпілотних авіаційних систем різних модифікацій Supercam S100, S150, S350, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, білорусь нещодавно вкотре продовжила термін проведення спільних із рф військових навчань.