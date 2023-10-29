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Ракурс
Режим Лукашенко снова продлили военные учения в беларуси, фото: «Белта»

В беларуси снова продлили военные учения (ИНФОГРАФИКА)

29 окт 2023, 11:59
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У білорусі вкотре продовжили спільні з російською армією військові навчання — цього разу до 5 листопада.


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Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн», котра відслідковує військові переміщення по території білорусі.

Тож, навчання на полігонах продовжуються з 30 жовтня на такий період:

  • 227-й загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 04.11;
  • полігон «Гозький» 6 омбр (Гродненський район) — до 03.11;
  • полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) — до 04.11;
  • полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) — до 03.11;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) -до 03.11;
  • 230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) — до 05.11;
  • 174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) — до 05.11;
  • полігон «Лепельський» 19 омбр (Лепельський район) — до 04.11.

Полігони «Доманово» та «Обуз-Лісновський» працюють без перерви, інші ж у вихідні 28 та 29 жовтня, — вказано в повідомленні.

У білорусі військові навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальне число їх продовжень становить вже 79 тижнів.

Інфографіка: «Беларускі Гаюн»

Источник: Ракурс


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