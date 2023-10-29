Режим Лукашенко знову продовжив військові навчання у білорусі, фото: «Белта»

https://racurs.ua/ua/n188794-u-bilorusi-znovu-prodovjyly-viyskovi-navchannya-infografika.html

Ракурс

У білорусі вкотре продовжили спільні з російською армією військові навчання — цього разу до 5 листопада.

.

Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн», котра відслідковує військові переміщення по території білорусі.

Тож, навчання на полігонах продовжуються з 30 жовтня на такий період:

227-й загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 04.11;

полігон «Гозький» 6 омбр (Гродненський район) — до 03.11;

полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) — до 04.11;

полігон «Осиповичський» 51 абр (Осиповичський район) — до 03.11;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) -до 03.11;

230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) — до 05.11;

174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) — до 05.11;

полігон «Лепельський» 19 омбр (Лепельський район) — до 04.11.

Полігони «Доманово» та «Обуз-Лісновський» працюють без перерви, інші ж у вихідні 28 та 29 жовтня, — вказано в повідомленні.

У білорусі військові навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальне число їх продовжень становить вже 79 тижнів.