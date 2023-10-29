Деталі нападу на Тищенка розповіли у Раді

Деталі нападу на Тищенка розповіли у Радіhttps://racurs.ua/ua/n188793-detali-napadu-na-tyschenka-rozpovily-u-radi.htmlРакурс
Микола Тищенко, народний депутат України, виключений на початку року зі «Слуги народу», зазнав нападу під час перебування на Львівщині.
Колега Тищенка по Верховній Раді народний депутат з «Євросолідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі сьогодні, 29 жовтня, розповів деталі цього інциденту.
За інформацією Гончаренка, подія сталася у селищі Брюховищі.
Гончаренко зазначив, що Тищенко звернувся до поліції вчора, 28 жовтня, о 19.05 й повідомив, що того ж дня близько 18.00 у Брюховичах «невідома особа на ім’я Василь нанесла йому тілесні ушкодження»:
- вдарила рукою в область шиї;
- нецензурно висловлювалась в його сторону та погрожувала фізичною розправою народному депутату України.
Зареєстровано провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
Василь, окрема подяка від моїх штанів! — додав Гончаренко, згадавши його нещодавній конфлікт із Тищенком у Верховній Раді, в ході якого постраждав одяг нардепа.