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Ракурс
Микола Тищенко, фото: ICTV

Деталі нападу на Тищенка розповіли у Раді

29 жов 2023, 11:20
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Микола Тищенко, народний депутат України, виключений на початку року зі «Слуги народу», зазнав нападу під час перебування на Львівщині.


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Колега Тищенка по Верховній Раді народний депутат з «Євросолідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі сьогодні, 29 жовтня, розповів деталі цього інциденту.

За інформацією Гончаренка, подія сталася у селищі Брюховищі.

Гончаренко зазначив, що Тищенко звернувся до поліції вчора, 28 жовтня, о 19.05 й повідомив, що того ж дня близько 18.00 у Брюховичах «невідома особа на ім’я Василь нанесла йому тілесні ушкодження»:

  • вдарила рукою в область шиї;
  • нецензурно висловлювалась в його сторону та погрожувала фізичною розправою народному депутату України.

Зареєстровано провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Василь, окрема подяка від моїх штанів! — додав Гончаренко, згадавши його нещодавній конфлікт із Тищенком у Верховній Раді, в ході якого постраждав одяг нардепа.

Джерело: Ракурс


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