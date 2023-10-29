Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Николай Тищенко, фото: ICTV

Детали нападения на Тищенко рассказали в Раде

29 окт 2023, 11:20
999

Микола Тищенко, народний депутат України, виключений на початку року зі «Слуги народу», зазнав нападу під час перебування на Львівщині.


.

Колега Тищенка по Верховній Раді народний депутат з «Євросолідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі сьогодні, 29 жовтня, розповів деталі цього інциденту.

За інформацією Гончаренка, подія сталася у селищі Брюховищі.

Гончаренко зазначив, що Тищенко звернувся до поліції вчора, 28 жовтня, о 19.05 й повідомив, що того ж дня близько 18.00 у Брюховичах «невідома особа на ім’я Василь нанесла йому тілесні ушкодження»:

  • вдарила рукою в область шиї;
  • нецензурно висловлювалась в його сторону та погрожувала фізичною розправою народному депутату України.

Зареєстровано провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Василь, окрема подяка від моїх штанів! — додав Гончаренко, згадавши його нещодавній конфлікт із Тищенком у Верховній Раді, в ході якого постраждав одяг нардепа.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров