Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Николай Тищенко, фото: «Корреспондент.нет»
На нардепа Тищенко напали на Львовщине, полиция открыла дело — СМИhttps://racurs.ua/n188792-na-nardepa-tischenko-napali-na-lvovschine-policiya-otkryla-delo-smi.htmlРакурс
На Львівщині стався напад на народного депутата Миколу Тищенка (виключений зі складу фракції «Слуга Народу»).
.
Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляє «Громадське» з посиланням на речницю обласного управління Національної поліції Світлану Добровольську.
Зазначається, що Тищенко подав заяву у поліцію, розпочате досудове розслідування за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
Сам Тищенко на своїх сторінках у соцмережах про напад не повідомляв.
Джерело: «Громадське»
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...