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Микола Тищенко, фото: «Кореспондент.нет»
На нардепа Тищенка напали на Львівщині, поліція відкрила справу — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n188792-na-nardepa-tyschenka-napaly-na-lvivschyni-policiya-vidkryla-spravu-zmi.htmlРакурс
На Львівщині стався напад на народного депутата Миколу Тищенка (виключений зі складу фракції «Слуга Народу»).
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Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляє «Громадське» з посиланням на речницю обласного управління Національної поліції Світлану Добровольську.
Зазначається, що Тищенко подав заяву у поліцію, розпочате досудове розслідування за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
Сам Тищенко на своїх сторінках у соцмережах про напад не повідомляв.
Джерело: «Громадське»
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