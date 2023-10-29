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Ракурс
Микола Тищенко, фото: «Кореспондент.нет»

На нардепа Тищенка напали на Львівщині, поліція відкрила справу — ЗМІ

29 жов 2023, 10:55
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На Львівщині стався напад на народного депутата Миколу Тищенка (виключений зі складу фракції «Слуга Народу»).


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Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомляє «Громадське» з посиланням на речницю обласного управління Національної поліції Світлану Добровольську.

Зазначається, що Тищенко подав заяву у поліцію, розпочате досудове розслідування за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Сам Тищенко на своїх сторінках у соцмережах про напад не повідомляв.

Джерело: «Громадське»


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