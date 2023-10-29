Наслідки російських авіаударів по Новобериславу, фото: Херсонська ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня, керованими авіабомбами атакували село Новоберислав Херсонської області.

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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зафіксовані 4 прильоти КАБ. Внаслідок удару зруйновані житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ОК «Південь» повідомили, що в ніч на сьогодні рашисти скинули на Херсонську область загалом 32 керовані авіабомби.