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Ракурс
Наслідки російських авіаударів по Новобериславу, фото: Херсонська ОВА

Рашисти скинули 4 КАБи на Новоберислав на Херсонщині, є пошкодження (ФОТО)

29 жов 2023, 10:27
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня, керованими авіабомбами атакували село Новоберислав Херсонської області.


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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зафіксовані 4 прильоти КАБ. Внаслідок удару зруйновані житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв, — вказано в повідомленні.

Наслідки російських авіаударів по Новобериславу, фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, в ОК «Південь» повідомили, що в ніч на сьогодні рашисти скинули на Херсонську область загалом 32 керовані авіабомби.

Джерело: Ракурс


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