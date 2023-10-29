Зірка серіалу «Друзі» помер у США

Меттью Перрі у 2012 році, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n188790-zirka-serialu-druzi-pomer-u-ssha.html

Ракурс

У США у віці 54 років помер американський актор Меттью Перрі, найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга у телесеріалі «Друзі».

.

Актора виявили мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі вчора, 29 жовтня, ввечері. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією американських ЗМІ, тіло актора знайшли у джакузі. Правоохоронні органи не виявили жодних ознак зловмисних дій, причини смерті встановлюються.

Перрі впродовж років боровся із залежністю від наркотиків та алкоголю, а також неодноразово відвідував реабілітаційні клініки. Зокрема близько року тому він взяв участь у прес-турі, присвяченому виходу його книги «Друзі, коханці та велика жахлива річ: мемуари», в якій він розповів, що у 2019 році ледь не помер від ускладнень внаслідок вживання опіоїдів.

Напади залежності почалися під час його зйомок у «Друзях». Так, у 2016 році в інтерв’ю BBC він заявив, що не пам’ятає трьох років зйомок у серіалі через алкоголь і наркотики. За словами Перрі, через це його найменш улюблений епізод серіалу буде «десь між третім і шостим сезонами».

У книзі Перрі повідомив, що витратив на реабілітацію та відновлення загалом 7 млн дол.

Джерело: NBC News, BBC