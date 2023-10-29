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Последствия российских авиаударов по Новобериславу, фото: Херсонская ОВА
Рашисты сбросили 4 КАБа на Новоберислав на Херсонщине, есть повреждения (ФОТО)https://racurs.ua/n188791-rashisty-sbrosili-4-kaba-na-novoberislav-na-hersonschine-est-povrejdeniya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня, керованими авіабомбами атакували село Новоберислав Херсонської області.
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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Зафіксовані 4 прильоти КАБ. Внаслідок удару зруйновані житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, в ОК «Південь» повідомили, що в ніч на сьогодні рашисти скинули на Херсонську область загалом 32 керовані авіабомби.
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