Рашисты за ночь сбросили на Херсонщину 32 управляемые авиабомбы

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Российские управляемые авиабомбы, фото: Lenta.ru
Рашисты за ночь сбросили на Херсонщину 32 управляемые авиабомбыhttps://racurs.ua/n188789-rashisty-za-noch-sbrosili-na-hersonschinu-32-upravlyaemye-aviabomby.htmlРакурс
Російські загарбники у ніч на сьогодні, 29 жовтня, скинули на Херсонську область 32 керовані авіабомби.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє «Українська правда».
За словами Гуменюк, від російських атак потерпав правий берег Дніпра вздовж води і є постраждалі.
Крім того, ворог спрямував безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО.
Як правило такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати, — зазначила вона.
У Миколаївській області було знищено два безпілотники.
Нагадаємо, вночі рашисти здійснили повітряну атаку п’ятьма безпілотниками типу Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59.
Джерело: «Українська правда»
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