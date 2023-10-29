Рашисты за ночь сбросили на Херсонщину 32 управляемые авиабомбы

Российские управляемые авиабомбы, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/n188789-rashisty-za-noch-sbrosili-na-hersonschinu-32-upravlyaemye-aviabomby.html

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Російські загарбники у ніч на сьогодні, 29 жовтня, скинули на Херсонську область 32 керовані авіабомби.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє «Українська правда».

За словами Гуменюк, від російських атак потерпав правий берег Дніпра вздовж води і є постраждалі.

Крім того, ворог спрямував безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО.

Як правило такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати, — зазначила вона.

У Миколаївській області було знищено два безпілотники.

Нагадаємо, вночі рашисти здійснили повітряну атаку п’ятьма безпілотниками типу Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Джерело: «Українська правда»