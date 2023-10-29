Россияне в ночь на 29 октября совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Голос Украины»

Рашисты ночью атаковали Украину «шахедами» и управляемой авиаракетой (ИНФОГРАФИКА)

https://racurs.ua/n188788-rashisty-nochu-atakovali-ukrainu-shahedami-i-upravlyaemoy-aviaraketoy-infografika.html

29 окт 2023, 08:26 999

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