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Россияне в ночь на 29 октября совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Голос Украины»

Рашисты ночью атаковали Украину «шахедами» и управляемой авиаракетой (ИНФОГРАФИКА)

29 окт 2023, 08:26
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня, атакували Україну п’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59.


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски здійснювалися з таких локацій:

  • «шахеди» запускали з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф);
  • авіаракету Х-59 запустили із літака Су-34 над Бєлгородською областю рф.

В результаті:

  • усі ударні БПЛА противника було знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська;
  • ракету було спрямовано по об'єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків.

Источник: Ракурс


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