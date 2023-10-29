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Рашисти вночі атакували Україну «шахедами» та керованою авіаракетою (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n188788-rashysty-vnochi-atakuvaly-ukrayinu-shahedamy-ta-kerovanou-aviaraketou-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 жовтня, атакували Україну п’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Пуски здійснювалися з таких локацій:
- «шахеди» запускали з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф);
- авіаракету Х-59 запустили із літака Су-34 над Бєлгородською областю рф.
В результаті:
- усі ударні БПЛА противника було знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська;
- ракету було спрямовано по об'єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків.
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