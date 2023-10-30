Самолет F-16, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

https://racurs.ua/n188822-kogda-v-ukraine-ojidaut-pervye-f-16-rasskazali-v-vozdushnyh-silah.html

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У Повітряних силах ЗСУ розраховують на те, що перші винищувачі F-16 з’являться в Україні навесні 2024 року.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Дати кожний чиновник у Європі чи в США, лідер думок чи урядовець озвучує. І в усіх різні дати, — зазначив Ігнат. — Ми опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада.

На думку Ігната, загалом півтори сотні сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати повітряний простір України.

За його словами, якби вдалося замінити застарілий парк радянської техніки на сучасні F-16 та інші типи літаків, це сприяло б виконанню низки важливих завдань. Він наголосив, що з появою в нашій державі тільки F-16 ситуація кардинально не зміниться, проте матиме суттєвий вплив.

Ми хочемо отримати якомога швидше цю техніку, а швидше за F-16 не вийде отримати нічого, — зазначив Ігнат. — Тому чекаємо з нетерпінням наших льотчиків з навчання. Процес навчання дійсно є непростим, підготовка інфраструктури не є простою, підготовка інженерів також не є простою.

Джерело: «Укрінформ»