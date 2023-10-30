СБУ задержала российского агента, фото: СБУ

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СБУ затримала агента фсб, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами Збройних сил України.

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Зловмисник збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-центр СУБ.

Зазначається, що зрадник потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ, коли виконував одне зі своїх перших завдань — збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Відтоді правоохоронці почали документувати його протиправну діяльність.

Встановлено, що для відслідковування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери, — зазначають у СБУ. — Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресору.

Зазначається, що росіян передусім цікавили колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті.

Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав «куратор» з фсб, — зазначають у СБУ. — Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам фсб.

За виконання цього завдання агент отримав від російської спецслужби грошову винагороду — переказ на банківську картку у розмірі 30 тис. грн.

СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер, — зазначають у спецслужбі.

Поплічником агресора виявився місцевий житель, який наприкінці вересня цього року дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Telegram-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

Після отримання «пропозиції» адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер з представником фсб, — зазначають у СБУ.

Затриманому зловмиснику повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Йому загрожує довічне ув’язнення.