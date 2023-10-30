Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
ХАМАС проиллюстрировал задержание «израильского офицера» фотографией Медведчука

ХАМАС проиллюстрировал задержание «израильского офицера» фотографией Медведчука

30 окт 2023, 16:08
999

Бойовики ХАМАС похвалилися затриманням «ізраїльського офіцера», але при цьому виклав фото Віктора Медведчука.


.

Терористична організація ХАМАС похвалилася, що нібито полонила ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Бойовики стверджують, що він був одним із тих, хто керував підготовкою Армії оборони Ізраїлю до наземної операції в секторі Гази.

Проте із затриманням офіцера виник нюанс: палестинські ЗМІ поширили замість Бріка фото віктора медведчука — кума путіна.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров