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ХАМАС проиллюстрировал задержание «израильского офицера» фотографией Медведчука
ХАМАС проиллюстрировал задержание «израильского офицера» фотографией Медведчукаhttps://racurs.ua/n188835-hamas-proillustriroval-zaderjanie-izrailskogo-oficera-fotografiey-medvedchuka.htmlРакурс
Бойовики ХАМАС похвалилися затриманням «ізраїльського офіцера», але при цьому виклав фото Віктора Медведчука.
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Терористична організація ХАМАС похвалилася, що нібито полонила ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Бойовики стверджують, що він був одним із тих, хто керував підготовкою Армії оборони Ізраїлю до наземної операції в секторі Гази.
Проте із затриманням офіцера виник нюанс: палестинські ЗМІ поширили замість Бріка фото віктора медведчука — кума путіна.
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