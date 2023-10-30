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Ракурс
ХАМАС проілюстрував затримання "ізраїльського офіцера" фотографією Медведчука

ХАМАС проілюстрував затримання «ізраїльського офіцера» фотографією Медведчука

30 жов 2023, 16:08
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Бойовики ХАМАС похвалилися затриманням «ізраїльського офіцера», але при цьому виклав фото Віктора Медведчука.


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Терористична організація ХАМАС похвалилася, що нібито полонила ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Бойовики стверджують, що він був одним із тих, хто керував підготовкою Армії оборони Ізраїлю до наземної операції в секторі Гази.

Проте із затриманням офіцера виник нюанс: палестинські ЗМІ поширили замість Бріка фото віктора медведчука — кума путіна.

Джерело: Ракурс


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