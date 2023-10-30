ХАМАС проілюстрував затримання "ізраїльського офіцера" фотографією Медведчука

https://racurs.ua/ua/n188835-hamas-proilustruvav-zatrymannya-izrayilskogo-oficera-fotografiieu-medvedchuka.html

Ракурс

Бойовики ХАМАС похвалилися затриманням «ізраїльського офіцера», але при цьому виклав фото Віктора Медведчука.

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Терористична організація ХАМАС похвалилася, що нібито полонила ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Бойовики стверджують, що він був одним із тих, хто керував підготовкою Армії оборони Ізраїлю до наземної операції в секторі Гази.

Проте із затриманням офіцера виник нюанс: палестинські ЗМІ поширили замість Бріка фото віктора медведчука — кума путіна.