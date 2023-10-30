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США выбирают "решительный сигнал сдерживания" Ирана из-за угрозы распространения войны на Ближнем Востоке

США выбирают «решительный сигнал сдерживания» Ирана из-за угрозы распространения войны на Ближнем Востоке

30 окт 2023, 21:31
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США працюють над тим, щоб надіслати Ірану «рішучий» сигнал стримування через загрозу поширення воєнного конфлікту на Близькому Сході.


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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в ефірі CNN заявив, що Вашингтон, в разі необхідності, діятиме, щоб захистити свої війська та американські об'єкти:

Ми дуже серйозно ставимося до наших інтересів щодо національної безпеки в регіоні, саме тому президент [Байден] залучив дві ударні авіаносні групи… Ми хочемо зробити все, аби переконатися, що ми надіслали сигнал усім учасникам цього, включно з Іраном, що ми ставимось наших інтересів з національної безпеки дуже серйозно. Ми будемо захищати та обороняти наші війська. І ми це зробимо в той час і в той спосіб, який вважатимемо за потрібне.

29 жовтня радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ризик переростання війни між Ізраїлем і ХАМАСом у ширший регіональний конфлікт є «реальним».

Відповідаючи на запитання в ефірі ABC News про те, що очікується, якщо підтримувані Іраном угруповання продовжуватимуть спроби нападів на сили США в регіоні, Салліван сказав:

Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо… і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення. Ми, звичайно, вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт, але ризик реальний, тому пильність висока, і кроки, які ми вживаємо, щоб стримати це та запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними.

Источник: Ракурс


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