Киев инициировал встречу с Еврокомиссией и Польшей из-за угрозы перекрытия границы

https://racurs.ua/n188867-kiev-iniciiroval-vstrechu-s-evrokomissiey-i-polshey-iz-za-ugrozy-perekrytiya-granicy.html

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Через загрозу перекриття кордону між Україною та Польщею Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збирається обговорити з Варшавою і Європейською комісією питання виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

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Про це повідомляє прес-служба Мінвідновлення.

Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам. Ми вдячні полькому народу за постійну підтримку нашої держави в умовах повномасштабної війни і готові до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн, — наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

З його слів, лише у жовтні виконання меморандумів складає 50%, до прикладу, у червні цей показник був на рівні 65%.

Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета — напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.