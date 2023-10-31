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Ракурс
В оккупационном «Крымэнерго» жалуются на масштабную кибератаку

В оккупационном «Крымэнерго» жалуются на масштабную кибератаку

31 окт 2023, 12:58
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В окупаційному підприємстві «Крименерго» сьогодні заявили про кібератаку на їхні інформаційні ресурси.
Наразі фіксуються перебої у роботі особистих кабінетів у зв’язку з кібератаками на інформаційні ресурси ГУП РК «Крименерго» та на обладнання інтернет-провайдерів, — йдеться у повідомленні, пишуть «Крим.Реалії».


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Раніше російська влада тимчасово окупованого півострова заявляла про «масову зовнішню кібератаку» на провайдерів інтернету в Криму. Кримський мобільний оператор та інтернет-провайдер «Міранда-медіа» назвали цю атаку «безпрецедентною».

Віце-прем'єр України тоді заявив Михайло Федоров заявив, що «IT-Армія України змогла зупинити роботу найбільших інтернет-провайдерів у Криму».

Источник: Ракурс


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