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Второй в мире пациент со свиным сердцем умер через шесть недель после пересадки
Второй в мире пациент со свиным сердцем умер через шесть недель после пересадкиhttps://racurs.ua/n188898-vtoroy-v-mire-pacient-so-svinym-serdcem-umer-cherez-shest-nedel-posle-peresadki.htmlРакурс
Другий у світі пацієнт, якому пересадили серце свині, 58-річний американець Лоренс Фосетт, помер приблизно через шість тижнів після трансплантації.
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Про це повідомляє медичний центр Мерілендського університету США.
З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Лоренса Фосетта, 58-річного пацієнта з невиліковним захворюванням серця, якому було проведено другу у світі трансплантацію серця від генетично модифікованої свині, — йдеться у повідомленні.
Фосетт страждав на термінальну стадію серцевої недостатності, його госпіталізували 14 вересня. Через супутні проблеми зі здоров’ям кілька центрів трансплантології визнали його непридатним для традиційної операції з пересадки донорського серця.
Незадовго до трансплантації у чоловіка зупинилося серце, і була потрібна реанімація. У середині вересня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США видало екстрений дозвіл на операцію з пересадки свинячого серця.
Після операції Фосетт зміг прожити близько шести тижнів. За цей час у нього спостерігався «значний прогрес», він проводив час із сім'єю та грав у карти з дружиною. Проте останніми днями почали виявлятися перші ознаки відторгнення трансплантата. Мерілендський університет називає це серйозною проблемою при традиційних трансплантаціях, у тому числі людських органів.
Хірург Бартлі Гріффіт розповів, що останнім бажанням Фосетта було, щоб лікарі максимально використали отриманий досвід, «щоб іншим гарантували шанс на нове серце» у випадку, якщо традиційна трансплантація з якихось причин недоступна.
Дружина чоловіка Енн Фосетт заявила, що її чоловік знав, що йому залишилося жити недовго, і розумів, що пересадка свинячого серця — це його останній шанс зробити щось для інших.
Він ніколи не припускав, що зможе прожити [зі свинячим серцем] так довго і надати стільки даних для програми ксенотрансплантації, — сказала вона.
Вперше операцію з пересадки свинячого серця провели співробітники Університету Меріленду в січні 2022 року. Вони пересадили генетично модифіковане свиняче серце 57-річному Девіду Беннетту, який страждав на важку аритмію. Майже через два місяці після операції чоловік помер від внутрішньовенних імуноглобулінів, хоча спочатку вважалося, що причиною став свинячий цитомегаловірус.
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