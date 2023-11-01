Умеров назначил ответственного за питание ВСУ

Арсен Жумадилов, фото: Минобороны

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Міністр оборони України Рустем Умєров 30 жовтня підписав контракт та наказ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором ДП «Державний оператор тилу».

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Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що Жумаділов — досвідчений менеджер, який пройшов усі необхідні перевірки.

Перший напрям, за яким Державний оператор тилу забезпечуватиме ЗСУ — харчування. Проведення закупівель заплановане на грудень. Перші поставки очікуються у другому кварталі 2024 року, — зазначають у Міноборони.

У міністерстві зазначають, що для того, щоб підприємство юридично запрацювало на повну потужність, ще потрібно, щоб Кабмін підтримав дві постанови, запропоновані Міністерством оборони.

Щодо однієї постанови, то ми вже очікуємо на позитивне рішення. Друга постанова, я очікую, буде прийнята до 15 листопада. І тоді Державний оператор тилу запрацює на 100%, — розповів під час брифінгу в Military Media Centre заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зазначається, що наразі їжу для ЗСУ Міноборони тимчасово закуповує за новими правилами. Вони будуть діяти на перехідний період, поки Державний оператор тилу візьме на себе всі обов’язки для забезпечення потреб ЗСУ.