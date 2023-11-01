Оккупанты на Херсонщине предлагают фермерам взять в лизинг украденную технику — ЦНСhttps://racurs.ua/n188915-okkupanty-na-hersonschine-predlagaut-fermeram-vzyat-v-lizing-ukradennuu-tehniku-cns.htmlРакурс
Окупаційна адміністрація Херсонської області пропонує місцевим фермерам взяти викрадене в українців сільськогосподарське обладнання у лізинг за пільгою.
Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що ставка цього «пільгового лізингу обладнання» становить до 8%, послуги надає так звана «Республіканська лізингова компанія».
За повідомленнями місцевих, значний парк техніки — це викрадена техніка з українських фермерських господарств, — наголошують у ЦНС. — Таким чином окупанти не лише мародерять регіон, а й наживаються на викрадених цінностях коштом українців.
Зазначається, що при цьому всі фермери на окупованій частині Херсонщини, зобов’язані здавати свою продукцію окупаційній адміністрації за фіксованими цінами, нижче ринкових.
Остання вже передає це зерно своїм дочірнім структурам, які перепродують продукцію за ринковими цінами до рф й далі. Таким чином гауляйтери наживаються на мешканців ТОТ на кожному з етапів виробництва, примушуючи їх ще платити податки, — додають у ЦНС.