Фермерам на ТОТ пропонують отримати в лізинг вкрадену українську техніку, фото: nv.ua

https://racurs.ua/ua/n188915-okupanty-na-hersonschyni-proponuut-fermeram-vzyaty-v-lizyng-vkradenu-tehniku-cns.html

Ракурс

Окупаційна адміністрація Херсонської області пропонує місцевим фермерам взяти викрадене в українців сільськогосподарське обладнання у лізинг за пільгою.

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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ставка цього «пільгового лізингу обладнання» становить до 8%, послуги надає так звана «Республіканська лізингова компанія».

За повідомленнями місцевих, значний парк техніки — це викрадена техніка з українських фермерських господарств, — наголошують у ЦНС. — Таким чином окупанти не лише мародерять регіон, а й наживаються на викрадених цінностях коштом українців.

Зазначається, що при цьому всі фермери на окупованій частині Херсонщини, зобов’язані здавати свою продукцію окупаційній адміністрації за фіксованими цінами, нижче ринкових.