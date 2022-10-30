Мародерство росіян на окупованих територіях показали на фото

Росіяни мародерять на окупованих територіях. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n176292-maroderstvo-rosiyan-na-okupovanyh-terytoriyah-pokazaly-na-foto.html

Ракурс

Російські окупанти масово грабують українські села та міста, які перебувають під тимчасовою окупацією.

При цьому загарбники навіть не ховаються. У мережі з’явилося фото, як солдати країни-агресора тягнуть мішки із награбованим майном серед білого дня. Світлину опублікував Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Одне фото, що демонструє всю суть російських окупантів, — йдеться в підписі до фото.

В Генштабі додали, що бійці Сил спеціальних операцій під час розвідки місцевості зафіксували, як «визволителі» з росії «звільняють» місцевих мешканців від їхнього добра в одному з окупованих населених пунктів.

Нагадаємо, на Харківщині російські військові займалися масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу Збройних сил України. Так, окупанти навіть вкрали унітаз в одному з відділень «Нової пошти».