Росіяни вкрали унітаз у відділенні «Нової пошти» на Харківщині

https://racurs.ua/ua/n175182-rosiyany-vkraly-unitaz-u-viddilenni-novoyi-poshty-na-harkivschyni-foto.html

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Унітаз в Харківській області вкрали російські мародери в одному з відділень «Нової Пошти». Співробітники відділення повідомили, що під час перебування міста в тимчасовій окупації російські загарбники вкрали унітаз в одному з приміщень.

Повернулися у звільнені міста Харківщини й в одному з відділень побачили ось таке… Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?, — написали у повідомленні компанії й опублікували фото на якому зображено вбиральню, де немає унітаза.

Нагадаємо, російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу Збройних сил України. Під час відступу воєнні злочинці рф завантажують на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп’ютери тощо.