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Ракурс
Россияне мародерят на оккупированных территориях. Фото: Укринформ

Мародерство россиян на оккупированных территориях показали на фото

30 окт 2022, 12:49
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Російські окупанти масово грабують українські села та міста, які перебувають під тимчасовою окупацією.





При цьому загарбники навіть не ховаються. У мережі з’явилося фото, як солдати країни-агресора тягнуть мішки із награбованим майном серед білого дня. Світлину опублікував Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Одне фото, що демонструє всю суть російських окупантів, — йдеться в підписі до фото.

В Генштабі додали, що бійці Сил спеціальних операцій під час розвідки місцевості зафіксували, як «визволителі» з росії «звільняють» місцевих мешканців від їхнього добра в одному з окупованих населених пунктів.

Росіяни мародерять на окупованих територіях. Фото: Генштаб

Нагадаємо, на Харківщині російські військові займалися масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу Збройних сил України. Так, окупанти навіть вкрали унітаз в одному з відділень «Нової пошти».

Источник: Ракурс


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