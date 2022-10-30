Армия россии снизила темп наступления под Бахмутом. Фото:

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Підрозділи збройних сил росії знизили темп своїх наступальних операцій під Бахмутом 29 жовтня.

Ймовірно, окупанти ще оговтуються від українського удару. ЗСУ завдали високоточного удару по російських військах, які готувалися до нової атаки, на південь від Бахмута в районі Майорська. Внаслідок цього загинули близько 300 військовослужбовців рф. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 жовтня.

Зазначається, що загарбники евакуювали 60 поранених до медичного закладу у Горлівці Донецької області. Далі Генштаб ЗСУ не повідомляв про жодні російські наземні атаки під Бахмутом ні у своїх ранкових, ні у своїх вечірніх зведеннях.

Також аналітики зазначають, що жодне із тверджень москви про те, що російські війська почали наступ на Вугледар, не містило підтвердження бойових дій. Генштаб України не повідомляв про завдання російськими військами наземних ударів на заході Донецької області.

Нагадаємо, росіяни хочуть повністю вийти на адміністративний кордон Донеччини, тому ворожі генерали наказали підопічним повністю захопити місто Бахмут до кінця жовтня.