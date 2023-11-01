В Україні – спалах гепатиту А, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n188914-gepatyt-a-vyyavyly-v-ivano-frankivsku-detali.html

Ракурс

В Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні станом на сьогодні, 1 листопада, перебувають семеро людей з гепатитом A — четверо дорослих та троє дітей.

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Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на заступницю гендиректора медзакладу Наталію Дьоміну.

Діти — віком шести-семи років. Є такі, що у 5−6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан — середньої важкості, — зазначила вона. — Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада.

Видання з посиланням на заступницю генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяну Джус зазначає, що зд початку 2023 року в області на гепатит A перехворіли 12 людей, серед них одна дитина.

За словами Джус, це — періодичні випадки. Їх зафіксували в Івано-Франківській, Богородчанській, Долинській та Надвірнянській громадах.

Цифра 12 ні про що не свідчить. Але з точки зору епідеміології ми на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів. Особливо — гепатиту A, тому що він має циклічність у п’ять-сім років, — зазначила Джус. — У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017−2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності.

Водночас, зазначає вона, на Івано-Франківщині є умови до поширення цієї інфекції.

Це тому, що загалом у нашій області інтенсивність епідеміологічного процесу в середньому є вищою, ніж по Україні, — пояснила Джус.

Вона зазначила, що вірусний гепатит — це сезонна хвороба. Зафіксовані на Івано-Франківщині випадки гепатиту A почали реєструвати на початку 2023 року в зимово-весняний період та в перші два місяці осені.

В середньому інкубаційний період гепатиту A триває до 28 днів. Але він може тривати й три місяці — залежить від заразності пацієнта", — пояснила Джус.

За її словами, найбільше ця хвороба небезпечна тим, що після одужання людина до кінця життя є носієм антигену гепатиту А. Крім того, ця гепатит, А вражає печінку.

Нагадаємо, нещодавно спалах Гепатиту, А зафіксували на Вінниччині.

Джерело: «Суспільне»