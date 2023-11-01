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Закордонний паспорт має бути наявним фізично для перетинання кордону, фото: «Слово і Діло»

Закордонний паспорт у «Дії» не є документом для перетину кордону — Держприкордонслужба

1 лис 2023, 18:59
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E-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну.


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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, коментуючи появу у ЗМІ інформації, що прикордонники не приймають е-документи у застосунку «Дія» для пропуску через кордон.

Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично, — наголошують у відомстві.

У ДПСУ зазначають, що e-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.

Також прикордонники можуть прийняти документи в «Дії», які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян, — зазначають у відомстві. — Однак, якщо у інспекторів Держприкордонслужби України виникнуть сумніви щодо дійсності документів в «Дії» та справжності самого мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка.

Джерело: Ракурс


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