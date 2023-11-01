Закордонний паспорт у «Дії» не є документом для перетину кордону — Держприкордонслужбаhttps://racurs.ua/ua/n188913-zakordonnyy-pasport-u-diyi-ne-ie-dokumentom-dlya-peretynu-kordonu-derjprykordonslujba.htmlРакурс
E-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, коментуючи появу у ЗМІ інформації, що прикордонники не приймають е-документи у застосунку «Дія» для пропуску через кордон.
Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично, — наголошують у відомстві.
У ДПСУ зазначають, що e-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.
Також прикордонники можуть прийняти документи в «Дії», які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян, — зазначають у відомстві. — Однак, якщо у інспекторів Держприкордонслужби України виникнуть сумніви щодо дійсності документів в «Дії» та справжності самого мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка.